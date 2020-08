Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald/St. Peter: Beim Spazierengehen auf dem Kandel verirrt

Freiburg (ots)

Eine größere Suchaktion war am Freitagabend ab 20 Uhr durch Kräfte von Polizei, Bergwacht, Rettungshundestaffel und Rettungsdienst bereits gestartet worden, als ein zuvor vermisster 82Jähriger wohlbehalten wieder angetroffen werden konnte.

Der in Freiburg wohnende Senior hatte sich bei einem Spaziergang auf der Kandelhöhe verirrt und war zudem im Wald auch noch gestürzt und leicht verletzt.

Über sein Handy konnte er zwar seine Angehörigen alarmieren, seinen Standort aber nicht durchgeben. Ein Ortungsversuch des Handys durch die verständigten Rettungskräfte erbrachte in der Folge ebenfalls nur eine vage Eingrenzung des Suchgebiets, so dass auch ein Polizeihubschrauber in den Einsatz aufgenommen wurde.

Glücklicherweise konnte kurz nach 21 Uhr dann aber Entwarnung gegeben werden. Der Gesuchte hatte aus eigener Kraft noch talwärts laufen können, so dass er dann im Bereich Simonswald-Ettersbach wieder auf bewohntes Gebiet traf und sich dort an Anwohner wenden konnte. Zur ambulanten Versorgung seiner leichteren Sturzverletzungen wurde er durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht.

