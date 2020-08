Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Diebstahl aus motorisiertem Dreirad

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.08.20, gegen 02.30 Uhr, wurde versucht ein motorisiertes Dreirad aufzubrechen, welches in der Karsthölzlestraße geparkt war. Während des Versuches die Beifahrertür aufzubrechen, überraschte der Besitzer zwei Männer, woraufhin diese flüchteten. Sie sollen beide etwa 20 Jahre alt und hell gekleidet gewesen sein, jeweils mit Basecap. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

