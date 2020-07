Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Heiden (ots)

Zu spät erkannt hat am Mittwoch der Fahrer eines Transporters auf einer Abfahrt von der B67 in Heiden ein stehendes Fahrzeug - es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 26-jährige Velenerin leichte Verletzungen erlitt. Das Geschehen hatte sich gegen 16.15 Uhr auf der Abfahrt Landwehr abgespielt, wo die Frau mit ihrem Pkw verkehrsbedingt gehalten hatte. Der 22-jährige Rheder hatte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell