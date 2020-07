Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer in der Nacht zum Donnerstag in Heiden bei einem Unfall erlitten. Der 29-Jährige hatte die Bahnhofstraße in Richtung Marbeck befahren und war dort aus ungeklärter Ursache gestürzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand - ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,8 Promille hin. Ein Arzt entnahm ihm daher eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt bestimmen zu können.

