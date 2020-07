Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Schwerste Verletzungen bei Unfall

Reken (ots)

Schwerste Verletzungen hat eine 17 Jahre alte Insassin eines Pkw am Mittwoch bei einem Unfall in Reken erlitten. Das mit drei Personen besetzte Fahrzeug war gegen 11.45 Uhr auf einem Wirtschaftsweg unterwegs, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Niederländerin aus Alkmaar in eine Klinik. Die zwei anderen Insassen, ein weiterer 17-Jähriger aus Heerhugowaard (NL) und der 19-jährige Fahrer aus Driebergen (NL), erlitten leichte Verletzungen. Sie hatten sich von der Unfallstelle entfernt. Polizeibeamte konnten die beiden aber wenig später im Nahbereich auffinden. Zwischenzeitlich war für die Suche nach ihnen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Die Ermittlungen zum Hergang und den weiteren Umständen des Unfalls dauern an.

