Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Fahrerkabine

Borken (ots)

Ein Smartphone und ein Portemonnaie mit Geld und Papieren hat ein Dieb am Mittwoch in Borken aus einem Lkw gestohlen. Das Geschehen spielte sich nachmittags an der Paulskampstraße ab: Ein 60-jähriger Ibbenbürener hatte mit seinem Fahrzeug dort Ladung angeliefert und den unverschlossenen Wagen zwischen 16.15 Uhr und 16.50 Uhr verlassen - in dieser Zeit muss der Täter den Diebstahl begangen haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell