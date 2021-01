Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen - Doch keine Schusswaffe

Welver (ots)

Am Freitagvormittag (29. Januar) informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass sich im Gewerbegebiet in der Straße "Am Bierbäumchen" mehrere Personen in zwei Wagen aufhalten würden. Die Insassen des einen Autos würden über Schusswaffen verfügen, die er auch gesehen hätte. Die Polizei rückte daraufhin mit starken Kräften aus, kontrollierte die beiden Fahrzeuge mit dem Ergebnis, dass der Zeuge die Situation offensichtlich falsch eingeschätzt hatte und doch keine Waffe im Spiel war. Er hatte den Griff in den Bereich des vorderen Hosenbundes, einer im Wagen sitzenden Person, falsch gedeutet. Nach Klärung des Sachverhaltes konnten alle Streifenwagen wieder abrücken. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell