Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener verursacht Unfall auf Firmengelände - Über 15.000 Euro Schaden

Hagen (ots)

Am Sonntag, 18.10.2020, rief ein Zeuge gegen 01:30 Uhr die Polizei in die Profilstraße. Dort sah er, dass ein Mercedes ohne Kennzeichen auf einem Firmengelände offenbar in geparkte Fahrzeuge gefahren war. Auf dem für jedermann zugänglichen Parkplatz fanden die Polizisten das Unfallfahrzeug und dessen 23-jährigen Fahrer. Er war mit 1,6 Promille stark betrunken. Offenbar hatte er beim Versuch des Umparkens die Kontrolle über den Mercedes verloren und war anschließend in einen geparkten Mini, einen VW und in zwei Motorroller gefahren. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und erhoben eine Sicherheitsleistung. Den Fall bearbeitet jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

