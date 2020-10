Polizei Hagen

POL-HA: Mittagessen sorgt für Feuerwehreinsatz

Hagen (ots)

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr bemerkten Anwohner der Straße Am Bügel in Hagen, wie dicke Rauchschwaden aus einem Wohnungsfenster im 5. Obergeschoss drangen.

Die hinzugezogene Feuerwehr und Polizei trafen in der betroffenen Wohnung die 82-jährige Mieterin an. Diese teilte mit, dass sie gerade dabei war, ihr Mittagessen zuzubereiten. Sie habe vergessen, den Topf vom eingeschalteten Herd zu nehmen.

Aufgrund der Überhitzung geriet der Topf in Brand. Das Feuer griff auf einen Oberschrank über und beschädigte diesen leicht.

Die Mieterin konnte den kleinen Brand mit eigenen Mitteln löschen, noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war.

In der Wohnung entstand geringer Sachschaden, die Frau blieb unverletzt.

