POL-HA: Durstiger Ladendieb

Ob die alkoholischen Getränke für eine anstehende Party oder für den Eigenverzehr gedacht waren, ist nicht bekannt. Aber der erwischte Ladendieb schien entsprechenden Bedarf zu haben.

Am Freitagmittag bemerkte der aufmerksame Ladendetektiv eines großen Einzelhandelsgeschäftes in Altenhagen einen vermeintlichen Kunden, wie dieser sich in der Spirituosenabteilung auffällig unauffällig aufhielt.

Der Zeuge beobachtete, wie der 36-jährige Mann insgesamt vier Flaschen hochwertigen Wodka in den Taschen seiner Weste verstaute.

Jetzt war das Interesse des 49 jährigen Detektives vollends geweckt und er beobachtet den Mann weiter. Als dieser das Geschäft verlassen hatte, ohne die vier versteckten Wodkaflaschen bezahlt zu haben, sprach er den Mann an und führte ihn wieder in das Geschäft zurück.

Die hinzugezogene Polizei stellte die Personalien des Mannes fest und übergab den Wodka im Wert von rund 140 Euro zurück an das Geschäft. Obwohl sich der ertappte Dieb für seine Tat entschuldigte, erwartet ihn eine Strafanzeige.

