Polizei Hagen

POL-HA: Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Hagen (ots)

Am Freitag, den 23. Oktober 2020, beteiligt sich die Polizei Hagen an dem Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer." der Polizei NRW. Denn trotz rückläufiger Fallzahlen bleibt der Wohnungseinbruchdiebstahl weiterhin Schwerpunktthema. So sieht auch die Hagener Polizei ihre Aufgabe in der Verhinderung und Aufklärung von Wohnungseinbrüchen. Hierzu trägt eine erfolgreiche Verzahnung präventiver und repressiver Maßnahmen bei.

Bei Fragen rund um den Einbruchschutz stehen die Kolleginnen und Kollegen der Hagener Polizei gerne beratend zur Seite und geben hilfreiche Hinweise und Empfehlungen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben die Hagener dieses Jahr jedoch nicht wie gewohnt die Möglichkeit die Technischen Berater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in der Innenstadt anzutreffen. Stattdessen können diese vorab einen Einzeltermin vereinbaren oder die telefonische Beratung in Anspruch nehmen.

Einzeltermine können jederzeit vereinbart werden. Das Kriminalkommissariat bietet jedoch speziell im Zusammenhang mit dem Aktionstag am 23.10.2020 in einem Zeitraum von 10:00 bis 18:00 Uhr Beratungsgespräche und eine Telefonsprechstunde an. Die Termine für ein persönliches Gespräch können ab dem 19.10.2020 unter den Rufnummern 02331/986-1528 und 986-1531 vereinbart werden. Die Beratung erfolgt unter strikter Beachtung der Schutz- und Hygienevorschriften.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



