Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird Opfer von Trickdiebstahl

Hagen (ots)

Eine 84-Jährige wurde am Donnerstag (15.10.2020) Opfer eines Trickdiebstahls. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich gegen 10:15 Uhr zwei Männer in der Wohnung der Frau in der Brandenburger Straße auf. Diese gaben sich zuvor als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der Hagenerin. Bei Eintreffen eines Nachbarn gaben die Männer an, Leitungen überprüfen zu wollen, entfernten sich jedoch zügig aus der Wohnung und flüchteten fußläufig in Richtung Nöhstraße. Anschließend stellte die 84-Jährige den Verlust von Bargeld im dreistelligen Bereich fest.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/ 986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

