Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag, 25.07.20, gegen 18.05 Uhr, auf der Kreisstraße 6352 zwischen Schlechtbach und Gersbach verunglückt. Der Mann war mit seiner Maschine in Richtung Gersbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers in einer Kurve stürzte. Nach dem Sturz rutsche der Mann von der Fahrbahn auf den Grünstreifen und kam nach einigen Metern schwer verletzt zum Liegen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell