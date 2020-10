Polizei Hagen

POL-HA: 29-Jähriger nach Alleinunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (15.10.2020) in der Eilper Straße wurde ein Mann zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt. Nach bisherigen Ermittlungen stellte ein 29-Jähriger gegen 15:50 Uhr seinen Mercedes in einem Hinterhof ab. Kurz darauf bemerkte er, dass sein Fahrzeug aus bislang unklarer Ursache nach vorne rollte und versuchte dieses zu stoppen. Dabei wurde er jedoch zwischen seinem und einem weiteren Fahrzeug eingeklemmt und leicht am Bein verletzt. Vor Ort anwesende Passanten halfen dem Mann aus seiner Notsituation und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Neben dem Fahrzeug des Lahnsteiners wurden durch den Unfall noch zwei weitere Fahrzeuge Unbeteiligter beschädigt.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

