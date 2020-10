Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Honda gesucht

Hagen (ots)

Als ein 44-Jähriger am Mittwochnachmittag zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er einen Einbruch in sein Auto. Er hatte den Honda am Vortag in der Lenaustraße geparkt. Der Vordersitz war bei seiner Rückkehr verstellt und ein Navigationsgerät, das sich in einer Schublade unter dem Autositz befunden hatte, fehlte. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Dienstag, 13. Oktober 2020 gegen 13:30 Uhr und Mittwoch, 14. Oktober 2020 gegen 14:30 Uhr Zugang zum Auto verschafft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Hinweise durch Zeugen. (ra)

