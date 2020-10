Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine 69-Jährige wurde am frühen Sonntagmorgen in der Spittelstraße von einer Polizeistreife angehalten. Grund: Trotz herrschender Dunkelheit, hatte die Frau kein Licht an.

Bei der Kontrolle gab die Autofahrerin zunächst an, ihren Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Nach wiederholtem Nachfragen gab die Fahrerin zu, keinen Führerschein zu besitzen. Auf Grund des vorangegangenen Fahrverhaltens wurde ihr zudem ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,18 Promille.

Um eine Weiterfahrt zu verhindern wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. |elz

