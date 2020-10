Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was ist Samstagnacht in der Altstadt passiert?

Kaiserslautern (ots)

Das ermittelt zurzeit die Polizei Kaiserslautern.

Am Sonntagmorgen wurden die Beamten zu einem Verletzten in ein Krankenhaus in Kaiserslautern gerufen. Der diensthabende Arzt konnte aufgrund der schweren Verletzungen eine Gewalttat nicht ausschließen. Erinnern kann sich der Geschädigte nicht mehr. Er weiß nur noch, dass er Samstagnacht in der Altstadt unterwegs war und Alkohol zu sich genommen hat.

Die Pförtnerin gab an, dass der Mann durch eine unbekannte Frau in einem weißen Fiat Sprinter in das Krankenhaus gebracht wurde. Die Frau hätte ihn im Treppenhaus ihrer Wohnanschrift gefunden. Auch sie wird als Zeugin gesucht.

Weitere Anhaltspunkte gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Haben Sie etwas Auffälliges am Samstagmorgen in der Altstadt beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

