Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermeintlicher PKW-Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagvormittag meldete ein 80-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet das Fehlen seines Fahrzeuges. Der Eigentümer ging davon aus, dass sein SUV im Laufe der Nacht aus seiner Garage entwendet worden war. Zum Zeitpunkt der Meldung befand sich das Fahrzeug jedoch längst in sicherer Verwahrung. Bereits gegen 05:30 Uhr des Tages wurde das Fahrzeug nämlich von einer Streife in Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer dabei der Enkelsohn des eingangs genannten Mannes. 17 Jahre alt, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und mit 0,36 Promille alkoholisiert. Keine Frage, dass die Fahrt damit zu Ende war und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Nach einem Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wurde der 17-Jährige in die Obhut eines Angehörigen entlassen. Auf den jungen Mann kommen nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges zu. Sein womöglich ordnungswidriges Handeln in Form eines Verstoßes gegen das Alkoholverbot für Fahranfänger dürfte im Strafverfahren aufgehen. Fahrzeugschlüssel und Fahrzeug konnten zwischenzeitlich dem rechtmäßigen Besitzer zugeführt werden.|esb1

