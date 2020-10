Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein 15-jähriger Geschädigter befuhr am Freitagmorgen um kurz vor acht mit seinem Mountainbike den Bürgersteig im Rauschenweg. Er wollte an der Kreuzung Rauschenweg/Aufdem Bännjerrück diese überqueren. Ein zunächst anhaltender PKW fuhr wieder an und traf den Jugendlichen am Fuß. Der 15-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, der Kraftfahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.|esb1

