Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohungslage

Kaiserslautern (ots)

Ein psychisch auffälliger, 42-jähriger Mann trat am Freitagabend kurz nach 21 Uhr zunächst an einer Gaststätte am Stiftsplatz in Erscheinung, indem er dort Gäste im Außenbereich ungebührlich ansprach und belästigte. Der Mann konnte durch die Polizei vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Später wurde die Person als Randalierer an einer anderen Gaststätte und schließlich vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone gemeldet. Dort hatte der Mann Kunden und Mitarbeiter angeschrien und ein Schild umgeworfen. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, er begab sich daraufhin in seine nahegelegene Wohnung. In der Wohnung bedrohte der 42-jährige Beschuldigte seinen 57-jährigen, ehemaligen Lebensgefährten wenig später unter Vorhalt eines Küchenmessers. Zuvor hatte er dem Mann bereits angekündigt, dass er ihn umbringen werde. Der 57-jährige Geschädigte konnte aus der Wohnung flüchten. Der Beschuldigte wurde von SEK-Kräften überwältigt und vom Ordnungsamt in die Psychiatrie eingewiesen. Verletzt wurde niemand.|esb1

