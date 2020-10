Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Um 03:15 Uhr befuhr am Samstagmorgen ein 21-Jähriger mit seinem Kleinbus die Kaiserstraße in Richtung Stadtmitte. Er kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen, der durch den Aufprall etwa 25 Meter weit nach vorne versetzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, weiterhin wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt und eine Ölspur verursacht. Unfallursächlich dürften Müdigkeit und Alkoholgenuss des 21-Jährigen gewesen sein, ein freiwilliger Atemalkoholtest durch ihn ergab 1,46 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.|esb1

