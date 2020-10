Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkplatz vergessen

Kaiserslautern (ots)

Den Standort ihres Wagens hat eine Autofahrerin vergessen. Sie weiß nicht mehr wo sie ihr Fahrzeug in der Innenstadt parkte, weshalb sich ein Angehöriger am Mittwochabend an die Polizei wandte. Er hatte am Nachmittag vergebens nach dem Auto seiner Mutter gesucht. Sämtliche Überprüfungen und Abklärungen durch die Polizei verliefen erfolglos, der Standort des Fahrzeugs konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Pkw mit grünem Dach. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

