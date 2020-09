Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 9. September 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Groß Denkte: Einbruch in Gartenhaus

Montag, 07.09.2020, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 08.09.2020, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh in ein Gartenhaus und in einen Schuppen auf einer Parzelle des Kleingartenvereines in der Mühlenstraße in Groß Denkte ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, lediglich der Inhalt einer Flasche mit einem Softdrink wurde geleert. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 08.09.2020, gegen 08:25 Uhr

Am Dienstagmorgen übersah ein bislang unbekannter Autofahrer beim Linksabbiegen von der Straße Kleine Breite in die Jahnstraße einen vorfahrtberechtigten PKW, welcher auf der Jahnstraße in Richtung Salzdahlumer Straße unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, wobei der vorfahrtberechtigte PKW an der linken hinteren Stoßstangenecke beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher setzte indes seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell