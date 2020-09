Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter beschädigten unter anderem mehrere Beleuchtungsmasten.

Salzgitter, Lebenstedt, Salzgittersee, 28.08.2020 (nicht näher eingrenzbar).

Am Salzgittersee kam es zu einer Sachbeschädigung. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die unbekannten Täter insgesamt 20 Beleuchtungsmasten an der neu errichteten Beleuchtungsanlage am Salzgittersee beschädigt hatten. Zudem wurde ein Schaltschrank offensichtlich mit Gewalt umgeworfen und mit Graffiti beschmiert.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

