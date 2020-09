Polizei Hagen

POL-HA: Polizei bekämpft Drogenkriminalität am Bahnhof

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, nahmen sich Beamte des Schwerpunktdienstes erneut die Dealer im Bereich des Bahnhofs zur Brust. Insgesamt leiteten sie während ihrer Schicht zehn Strafverfahren im Bereich der Rauschgiftkriminalität ein. Alle Verdächtigen handelten mit Betäubungsmitteln Zwei der Dealer wurden durch die Staatsanwaltschaft Hagen durch eine Aufenthaltsermittlung gesucht. Zwei weitere Männer aus Hagen trugen dem Führungsverbot unterliegende Einhandmesser mit sich. Diese wurden sichergestellt und zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das WaffG eingeleitet. Ein 43-jähriger Mann aus Hagen Wehringhausen, der Ecstasy und Amphetamine bei sich führte und polizeibekannt ist, konnte zudem von den Beamten beim Führen eines Kraftfahrzeugs auf der Hindenburgstraße beobachtet werden. Gegen ihn wurden gleich drei Strafverfahren eingeleitet. Zum einen aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, zum anderen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, und zu Letzt wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen. Zudem fertigten die Beamten mehrere Berichte zum Bahnhofsbereich an. Die Informationen werden in den nächsten Tagen durch die Kriminalpolizei ausgewertet. (sh)

