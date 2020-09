Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht

Hagen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 03.09.2020 gegen 15:15 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Esserstraße in Hagen-Hohenlimburg. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 56-Jähriger seinen Volkswagen zurück und beschädigte dabei den hinter seinem Fahrzeug befindlichen BMW eines 32-Jährigen. Anschließend entfernte sich der 56-Jährige von der Unfallörtlichkeit, konnte im weiteren Verlauf jedoch durch eine Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

