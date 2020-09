Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 27.08.2020 11:00 Uhr, und Donnerstag, 03.09.2020 12:00 Uhr, kam es in der Cunosiedlung zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür auf und durchwühlten im Anschluss eine Kommode. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zur Tatbeute gemacht werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (kh)

