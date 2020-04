Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (16.04.2020) ist es in der Wittenberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 23:55 Uhr ein 29-Jähriger aus Itzehoe mit seinem Mercedes Geländewagen und ein 28-jähriger Elmshorner mit einem Mazda das Stadtgebiet Elmshorn.

Laut Zeugen fielen die Fahrzeuge erstmalig an der Kreuzung Friedenstraße, Amandastraße und Friedensallee auf.

Aus Richtung Mühlendamm kommend seien die Autos von der Friedensallee in die Amandastraße eingebogen. Im Anschluss setzen die Fahrer ihre Fahrt über die Moltkestraße und Kaltenweide in die Wittenberger Straße in Richtung A 23 fort.

Aus bislang unbekannter Ursache verunfallten schließlich beide Fahrzeuge auf Höhe der Kreisverwaltung.

Die Fahrzeuginsassen blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf ungefähr 20.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzu und beschlagnahmten sowohl Führerscheine als auch Fahrzeuge.

Die Ermittler des Polizeireviers Elmshorn suchen Zeugen, die Hinweise auf die weitere Fahrtstrecke und den Unfallhergang geben können.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04121 8030 entgegen.

