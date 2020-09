Polizei Hagen

POL-HA: Motorrad durch unbekannte Täter entwendet

Hagen (ots)

Am Donnerstag, dem 03.09.2020, kam es zwischen 00:30 - 00:55 Uhr zu dem Diebstahl eines Motorrads auf der Selbecker Straße. Das Fahrzeug befand sich nach bisherigen Ermittlungen zum Tatzeitpunkt in dem Verkaufsraum eines Zweiradshops und wurde in der angegebenen Tatzeit durch zwei unbekannte, männliche Täter entwendet. Bei dem Motorrad handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers Suzuki mit einem Verkaufswert von rund 5.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich der oben genannten Örtlichkeit aufgehalten haben, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (kh)

