Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte 24-Jährige nach Unfall

Hagen (ots)

Auf der Körnerstraße kam es am Donnerstag gegen 12 Uhr zu einem Unfall. Eine 36-Jährige musste nach bisherigen Erkenntnissen verkehrsbedingt halten, als aus ungeklärter Ursache ein 24-Jähriger mit seinem Passat auf ihren Mercedes auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau aus Selm leicht. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (ra)

