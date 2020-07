Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung

Täter stehlen Bargeld und werfen Flaschen

Kleve-Materborn (ots)

Am Donnerstag (30. Juli 2020) zwischen 12:30 und 20:15 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster auf Kipp-Stellung in die Kellergeschoss-Wohnung eines Hauses am Höhenweg ein. Sie entwendeten Bargeld unter anderem aus einer Spardose. Anschließend öffneten die Unbekannten offenbar die Terrassentür der Wohnung und warfen mehrere Alkoholflaschen auf die Terrasse und den Rasen. Die Kripo Kleve sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell