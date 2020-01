Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Zigarettenautomat gesprengt ? Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Samstag sprengten bislang nicht ermittelte Täter einen in der Viernheimer Straße platzierten Zigarettenautomaten und entnahmen daraus eine derzeit noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. In welcher Höhe Schaden entstand, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Überprüfungen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell