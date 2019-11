Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Halbe Millionen Schaden - Brand einer Machinenhalle

Friedberg (ots)

Friedberg: In der Nacht zum heutigen Mittwoch brannte zwischen Friedberg-Ockstadt und Bad Nauheim eine landwirtschaftlich genutzte Halle ab. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro.

Gegen 21.45 Uhr am Mittwochabend bemerkten die Anwohner eines landwirtschaftichen Anwesens An den Weilerwiesen den Brand ihrer Maschinenhalle. Über die Rettungsleitstelle wurden Feuerwehren aus der ganzen Wetterau alarmiert, die den Brand löschten. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 02.30 Uhr an. Die Halle, in der sich diverse landwirtschaftliche Geräte und Maschinen befanden, konnte nicht gerettet werden. Nach ersten groben Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 500.000 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bislang noch unklar ist.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

