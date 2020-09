Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst stoppt Holztransporter

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes gegen 17:45 Uhr einen LKW an der Volmestraße, der Holzstämme geladen hatte. Diese waren auf dem Anhänger unzureichend und auf dem Zugfahrzeug stellenweise gar nicht gesichert. Bei starkem Beschleunigen oder in einer Hanglage hätten die schweren Stämme jederzeit auf die Fahrbahn fallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden können. Das Fahrzeug war bis zur Belastungsgrenze beladen. Aufgrund der fehlenden Ladungssicherung untersagten die Polizisten dem Fahrer die Weiterfahrt und legten eine Anzeige gegen ihn vor. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell