Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskontrolle - Beifahrer mit Untersuchungshaftbefehl gesucht

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Eine Streife der Polizeiwache Dormagen überprüfte am Dienstagabend (30.06.), gegen 20:40 Uhr, in Nievenheim die Insassen eines verdächtigen Autos. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 25-jährigen Beifahrer aus Köln ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Einbruchsdelikten vorlag. Die Ordnungshüter nahmen den 25-Jährigen fest und brachten ihn am Mittwoch (01.07.) in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell