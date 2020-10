Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand im Krankenhaus

Landstuhl (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es im Krankenhaus Landstuhl zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Im 6. Obergeschoss geriet ein Lagerraum in Brand der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein Arzt atmete Rauchgas ein und erlitt leichte Verletzungen. Im betroffenen Stockwerk befanden sich keine Patienten. Eine Evakuierung war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Kaiserslautern konnte noch am Brandort festgenommen werden. Der Tatverdächtige leistete Widerstand. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen.|pvd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell