POL-PPWP: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem E-Scooter-Fahrer, erneuter Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend, 24.09.2020, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Donnersbergstraße in Kaiserslautern zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters nach einer Kollision mit einem Pkw an seinen Verletzungen verstarb (wir berichteten, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/4716607).

Im Rahmen von Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf einen weißen Kastenwagen, besetzt mit einer männlichen Person, der an der Unfallstelle gehalten haben soll. Dieser habe sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt.

Es wird nun erneut um Hinweise zu dem Unfall gebeten, ebenso zu dem besagten Kastenwagen, da es sich bei dem Fahrer um einen wichtigen Zeugen handeln könnte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|esb1

