Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Der 31-jährige Beschuldigte befuhr am Samstagabend gegen 22:30 Uhr die Pfaffenbergstraße mit seinem Kompaktwagen in Richtung Zollamtstraße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Stromkasten und dem Zaun einer Schule. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 1,83 Promille. Nach der Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Beschuldigte entlassen. Sein PKW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.|esb1

