Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wollte eine Streife am Altenhof den Fahrer eines E-Scooters zur Verkehrskontrolle anhalten. Bei Erkennen der Situation versuchte der Mann sich der Kontrolle zu entziehen und mit dem E-Scooter zu flüchten. Einige Meter später ließ er den Roller stehen und setzte seine Flucht fußläufig fort. In der Eisenbahnstraße wurde er schließlich eingeholt und zwecks Verkehrskontrolle festgesetzt. Da deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 18-jährigen Fahrer wahrnehmbar war, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Der freiwillige Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Nach einem Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wurde der 18-Jährige entlassen. Er wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen.|esb1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell