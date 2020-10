Polizei Hagen

POL-HA: Ladendetektiv stellt Frau nach Diebstahl

Hagen (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwoch (14.10.2020) drei Frauen bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße. Nach bisherigen Ermittlungen hielten die Frauen sich gegen 15:50 Uhr zunächst in der Kinderabteilung des Geschäfts auf. Dort verstauten sie diverse Bekleidungsstücke in mitgebrachte Tüten. Anschließend verließen sie das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Bei Auslösen des Alarms im Eingangsbereich flüchteten die Täterinnen in Richtung Konkordiastraße. Dem Zeugen gelang es jedoch eine der Frauen einzuholen und sie zu stellen. Durch die hinzugerufene Polizei konnten Kleidungsstücke im dreistelligen Warenwert bei der Frau aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

