Polizei Hagen

POL-HA: 57-Jähriger wird Opfer von Raub

Hagen (ots)

Am Dienstag (13.10.2020) wurde ein 57-Jähriger gegen 23:05 Uhr in der Straße Am Hauptbahnhof Opfer eines Raubes. Nach bisherigen Ermittlungen traf der Mann auf eine fünf- bis sechsköpfige männliche Personengruppe, wovon zwei ihn körperlich angriffen und eine weitere Person ihm das Mobiltelefon entwendete. Anschließend flüchtete die gesamte Gruppe fußläufig in Richtung Altenhagener Brücke. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte im Nahbereich eine vierköpfige Gruppe junger Männer sowie durch eine andere Streifenwagenbesatzung ein weiterer Mann angetroffen werden, auf welche die Beschreibung zutraf. Nach Feststellung der Personalien wurden die Männer vor Ort entlassen. Ob diese mit der Tat in Verbindung gebracht werden können ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

