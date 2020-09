POL-VER: Fahrradfahrer schwer verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Achim. Schwer verletzt wurde ein 44-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagmorgen. Ein 50 Jahre alter Autofahrer kollidierte beim Rechtsabbiegen von der Anschlussstelle Achim-Nord in die Embser Landstraße mit dem querenden Fahrradfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Schaden von rund 3000 Euro an dem Auto und dem Fahrrad.

