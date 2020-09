Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl aus Auto + Bus kollidiert mit Auto + Fahrradfahrer verstorben + Unfallflucht + Berauscht am Steuer + Von Straße abgekommen + Fahrzeugzubehör gestohlen - rund 20.000 Euro Schaden

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl aus Auto

Verden. Zu einem Diebstahl aus einem Auto kam es am Montag zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr in einer Tiefgarage am Holzmarkt. Bislang unbekannte Täter schlugen zunächst eine Scheibe des schwarzen Kombis ein und stahlen im Anschluss eine Aktentasche vom Beifahrersitz. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Bus kollidiert mit Auto

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag im Bereich Borsteler Weg Ecke "Am Alten Pulverschuppen". Das Heck des Busses kollidierte beim Rechtabbiegen in die Straße "Am Alten Pulverschuppen" mit dem Auto einer 65-Jährigen. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Die 65 Jahre alte Frau und der 49-jährige Busfahrer blieben unverletzt.

Fahrradfahrer verstorben

Cluvenhagen. Ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstagvormittag gegen 09:30 Uhr verstorben. Der Mann befuhr den Richtweg, als er aus bislang unbekannter Ursache stürzte und vor Ort verstarb. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04232-934910 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achim. Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Embser Landstraße gegenüber der Einmündung zur Cordstraße. Eine bislang unbekannte Person verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken einen Zusammenstoß mit dem grauen Kombi der Geschädigten. Hierdurch entstand am Heck Sachschaden. Die bislang unbekannte Person entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen oder entsprechende Angaben zu hinterlassen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Berauscht am Steuer

A1/Achim. Einen 53 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel am Montagnachmittag auf der Autobahn 1. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Außerdem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Drogenvortest positiv

Achim. Einen 38-jährigen Mofafahrer kontrollierte die Polizei am Montagabend in Bierden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Straße abgekommen

Achim. Von der Fahrbahn kam am Montagmittag ein Autofahrer ab. Der Mann war mit seinem Auto in der Straße "Bierdener Mühle" in Richtung der Landesstraße 158 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, über den dortigen Gehweg und die dahinterliegende Bepflanzung fuhr und schließlich mit einem Baum kollidierte. Hierbei wurden neben dem Baum eine Laterne und ein Pfosten beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 13.500 Euro. Der Mann wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrzeugzubehör gestohlen - rund 20.000 Euro Schaden

Emtinghausen. Rund 20.000 Euro Schaden entstanden bei einem Diebstahl von Fahrzeugzubehör in der Nacht zu Montag. Bislang unbekannte Täter betraten zunächst ein Firmengelände in der Dorfstraße, verschafften sich dort Zugang zu mehreren Traktoren und entwendeten aus diesen unter anderem die Monitore. Im Anschluss ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach möglichen Zeugen, die zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verdächtige Umstände, Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden oder der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell