Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Vollsperrung der B39 nach schwerem Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.09.2020 kam es gegen 13:00 Uhr auf der B39 zwischen Neidenfels und Weidenthal zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Befahren einer scharfen Kurve kam es zur Kollision zwischen einer 45-jährigen PKW-Fahrerin und einem 60-jährigen Fahrer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges. Die genannten Fahrzeuge befuhren die B39 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Der 60-jährige Fahrer des dreirädrigen Kraftfahrzeuges überschlug sich infolge des Zusammenstoßes offensichtlich und wurde von seinem Fahrzeug geschleudert, hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshelikopter zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 45-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab. Hierbei erlitt sie ebenfalls Verletzungen und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bedarf es weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die B39 wurde zum Zwecke der Rettung und der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Ein großer Dank wird den Erst-Helfer*innen ausgesprochen. Alle vor Ort Anwesenden verhielten sich vorbildlich indem sie Erste-Hilfe leisteten und die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit unterstützen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell