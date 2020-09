Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Polizeibeamte beleidigt

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.09.2020 wurde das DRK am Busbahnhof in Bad Dürkheim unterstützt. Der Rettungsleitstelle war dort eine bewusstlose Person gemeldet worden. Vor Ort wehrte sich der augenscheinlich stark alkoholisierte 45-Jährige aber gegen eine Untersuchung. Er war aber nicht wegefähig genug, um sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen. Gegenüber der eingetroffenen Streifenwagenbesatzung war er ebenfalls wenig kooperativ. Als seine Freundin eintraf, ging er auf einmal auf die Polizeibeamten zu und führte einen Karatetritt in die Luft aus. Dabei wurde niemand verletzt. Weiterhin beleidigte er die eingesetzten Beamten. Seine Freundin ging dazwischen, konnte ihn zunächst beruhigen und versuchte ihn zu überreden, dass er in ihr Auto steigt. Der 45-Jährige wurde letztendlich in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell