Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Waldbrand

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.09.2020 konnte einer Wanderin, die sich im Waldgebiet bei der Lindemannsruhe aufhielt, im Waldgebiet auf der anderen Talseite ein Feuer feststellen und meldet dies über Notruf der Polizei. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Wachenheim und der Polizei konnten im Bereich zwischen "Weiser Stein" und "Oppauer Haus" den Brand lokalisieren und erfolgreich bekämpfen. Die Brandfläche liegt weit abseits eines Wanderweges und war nicht durch anderweitige Wege zugänglich. Insgesamt wurden auf einer 400-500 Quadratmeter großen Fläche ca. 40-50 Bäume vom Feuer beschädigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte es noch stark gebrannt, wobei sich das Feuer in Richtung bergauf ausbreitete. Eine Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Eine Selbstentzündung kann nicht ausgeschlossen werden. Nach Rücksprache mit dem Forstamt Bad Dürkheim konnte von dort die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffert werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

