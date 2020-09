Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - erneut Landfahrer auf Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.09.2020 führte die Polizei Bad Dürkheim für das Ordnungsamt eine Kontrolle von englischen und schottischen Fahrzeuggespannen auf einem Wohnmobilstellplatz In der Silz in Bad Dürkheim durch, die sich dort erneut unerlaubterweise aufhielten. Vor Ort konnten insgesamt 9 Fahrzeuge samt Wohnwagen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeugführer wurden aufgefordert, den Stellplatz zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie innerhalb einer Stunde nach. Strafrechtliche Sachverhalte ergaben sich nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell