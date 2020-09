Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Radfahrer die Vorfahrt genommen

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.09.2020 befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Ford die Straße An der Alten Bach in Wachenheim und bog nach links in die Weinstraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 32-jährigen Fahrradfahrers, der die Weinstraße in Richtung Kreisel befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrradfahrer und zog sich mehrere Schürfwunden am rechten Knie, dem rechten Arm und der linken Hand zu. Außerdem klagte er über Schmerzen im Handgelenk. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. Am Ford entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Fahrradfahrer wurde durch das DRK versorgt und ins Krankenhaus verbracht.

