Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim am Berg) - ältere Dame um Ersparnisse gebracht

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.09.2020 gegen 12:00 Uhr wurde eine 88-jährige Dame Opfer eines sogenannten "Enkeltrick-Betruges". Sie wurde am Telefon durch eine junge Frau in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf sie dann tatsächlich glaubte mit ihrer Nichte zu sprechen. Es wurde ein dringender Notartermin für den Erwerb einer Immobilie vorgegeben und hierzu würde eine Anzahlung von über 30.000 Euro benötigt. Nachdem sie auf der Bank den geforderten Geldbetrag abgehoben hatte, übergab sie diesen an einen, vor dem Anwesen auf der Straße wartenden jungen Mann, der sich als Notar ausgab. Beschreibung des Täters: ca. 25 Jahre alt, 160-170cm groß, dunkle kurze Haare. Später wurde die erneut angerufen und um weiteres Geld gebeten. Durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter wurde dann die tatsächliche Nichte der Dame informiert. Diese verständigte danach direkt die Polizei Bad Dürkheim. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfeh-lungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://s.rlp.de/zvsk2 Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell