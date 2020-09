Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto von unbekannten Männern gestoppt - Polizei sucht Zeugen ++ Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen gesucht ++ Sachbeschädigung durch Graffitis ++ Frau bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Auto von unbekannten Männern gestoppt - Polizei sucht Zeugen

Lilienthal. Ermittlungen leitete die Polizei am Montagabend ein, nachdem das Auto von zwei Männer im Alter von 19 und 49 Jahren von vier bislang unbekannten Männern gestoppt wurde. Der 19-jährige Autofahrer und sein 49 Jahre alter Beifahrer befuhren die Straße "Scheeren", als sich ein entgegenkommender weißes Auto plötzlich quer zur Fahrbahn stellte und sie deshalb anhalten mussten. Anschließend stiegen drei Männer aus dem weißen Auto aus und versuchten die Türen des Wagens zu öffnen. Dies misslang jedoch. Einer der Männer trat zudem gegen eine Tür und zerkratzte diese dadurch. Der 19-Jährige gab daraufhin Gas und flüchtete aus der Situation. Am Auto entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Die drei Männer, die ausgestiegen sind, dürften nach derzeitigen Erkenntnissen 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein. Außerdem waren sie sportlich gekleidet und trugen Cappies.

Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder Hinweise zu den Männern oder dem weißen Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen gesucht

Lilienthal. Zeugen sucht die Polizeistation Lilienthal nach zwei Sachbeschädigungen auf einem Schulgeländer in der Trupermoorer Landstraße. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen beschädigten bislang Unbekannte die Verglasung der dortigen Turnhalle. Außerdem wurde eine Wegleuchte beschädigt. Darüber hinaus kam es auf dem angrenzenden Gelände eines Kindergartens im genannten Zeitraum ebenfalls zu mehreren Sachbeschädigungen. Hier wurden unter anderem Sitzbänke sowie Hochbeete beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 04298-465600 von der Polizeistation in Lilienthal entgegengenommen.

Sachbeschädigung durch Graffitis

Worpswede. Nach zwei Sachbeschädigungen durch Graffitis sucht die Polizeistation Worpswede nach möglichen Zeugen. Zwischen dem 18. September und dem 21. September wurden Graffitis an die Außenwand eines Supermarktes in der Osterweder Straße sowie an die Wände und Scheiben einer Schule in der Straße "Im Rusch" angebracht. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwanewede unter der Telefonnummer 04209-918650 entgegen.

Frau bei Unfall leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Leicht verletzt wurde eine 55 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag. Ein 35-jähriger Autofahrer war in der Bremer Heerstraße in Richtung Bremerhaven unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zur Straße "Lange Heide" auf einen vor ihm fahrender 20-Jähriger auffuhr, als dieser verkehrsbedingt bremste. Hierdurch verletzte sich die 55 Jahre alte Beifahrerin des 35-Jährigen leicht. Außerdem entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

